سنتحدث في هذا المقال عن أفضل موقع إلكتروني يمكنك من خلاله حجز فنادق مكة المكرمة لعمرة رمضان 2023 والموقع الذي سنتحدث عنه اليوم هو موقع بوكينج الذي يضم العديد من الحجوزات الخاصة بالفنادق في مختلف البلدان وموقع بوكينج يتميز بخصوماته الهائلة التي يوفرها عند حجز الفنادق من خلاله ويمكنك الاستفادة من خصومات بوكينج من خلال الحجز في شهر رمضان الكريم لأنك ستجد في شهر رمضان العديد من العروض المميزة والتي لن تراها في أي وقت آخر.

لكي تقوم بالحجز كل ما عليك فعله هو الدخول على موقع بوكينج الرئيسي ثم قم باختيار مكة المكرمة وستجد بها عدد ضخم من الفنادق بمختلف الأسعار وستجد بجوار كل فندق التقييم الخاص به من العملاء الذين قاموا بتجربة الفندق من قبل ويمكنك الاختيار بين هذه الفنادق بسهولة واختر الفندق المناسب، وإذا لم تكن تريد البحث في كافة هذه الفنادق فيمكنك اختيار البحث حسب التصنيف الذي تريده وينقسم التصنيف على حسب المصفيات الرائجة الأكثر استخدامًا بعد ذلك يمكنك اختيار مكان الاقامة ويبدأ الحجز من الفنادق ذات النجمة الواحدة وهناك نجمتان إلى 5 نجوم وهناك فنادق غير مصنفة تحت هذه الأقسام.

إذا أردت أن تحجز فندق قريب من وسط مكة المكرمة فموقع بوكينج يوفر لك فنادق تعد مسافات مختلفة هناك من يبعد مسافة كيلو متر واحد وهناك من يبعد أقل من 3 كيلومتر وهناك من يبعد 5 كيلو متر على حسب اختيارك والعديد من المميزات الأخرى التي ستجدها في موقع بوكينج أثناء حجز العمرة من خلال أحد الفنادق التي يضمها.

بالإضافة إلى أنك عندما تقوم بحجز العمرة هناك بعض النصائح التي لابد لك من معرفتها قبل الحجز لعدم التعب أثناء الرحلة وتغلب مشقة الطريق ومن أهم النصائح التي يجب عليك معرفتها هي أن تكون على دراية كافية بطريقة أداء العمرة بشكل صحيح وهذا إذا كانت هذه المرة الأولى التي تقوم بها بأداء مناسك العمرة ويمكنك ذلك من سؤال أي صديق لك قام بأدائها من قبل أو يمكنك مشاهدة خطوات اداء العمرة بالتفصيل من خلال المنصة الرائدة في عالم التكنولوجيا منصة اليوتيوب فستجد به أي شيء تريده.

الأمر الثاني هو أنه يجب على المُحرم أن يعلم مكان الميقات لأن العمرة تقوم في الأماكن الخاصة بالميقات التي قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتحديدها على حسب الإقامة وبالتالي فلابد لك أن تعرف الميقات المكاني الخاص بك قبل أن تسافر لكي تبدأ في عملية الإحرام بطريقة صحيحة وهذه المعلومة تساعدك لكي تعلم ما إذا كانت الطائرة التي ستأتي بها ستقوم بعبر الميقات قبل أ، تقوم بعملية الهبوط أم لا فإذا كانت ستقوم بعبر الميقات فلا بد أن تكون في حالة الإحرام من البداية وقبل أن تصعد للطائرة.

الأمر الثالث لابد لك أن تقوم بالإلمام بشكل تام بصلاة السفر والعديد من الصلوات الأخرى كصلاة الجنازة لأنك في رحلة السفر فقد تضطر إلى جمع الصلوات أو قصرها ومعرفة صلاة السفر تساعدك بشكل كبير في تخطي هذا الأمر دون حدوث أي خطأ كما لابد من معرفة الأحكام الخاصة بصلاة الجنازة لأنك قد تضطر إلى صلاة الجنازة فمن الأفضل أن تكون ملم بأحكامها لتستطيع تأديتها بشكل صحيح.

الأمر الرابع أنه لا يجب عليك نسيان أي ورق هام خاص برحلة السفر مثل الهوية الخاصة بك أو وثائق السفر ومن الأفضل أن تأخذهم معك في أي مكان تقوم بالذهاب إليه ولكي لا تقوم بنسيان أي شيء منها في أي مكان فمن الأفضل لك أن تقم بوضع كافة الأوراق الخاصة بهويتك والخاصة برحلة السفر في ملف واحد لتستطيع التنقل به دون قلق من إضاعة أي شيء وكن حذراً بخصوص الملف ولا تتركه في أي مكان والملف يجب أن يشمل جواز السفر وإيصال حجز الفندق وتذاكر الطيران وشهادة اللقاح وقسائم السفر وشهادة التأمين الصحي وصورة شخصية هذا بالنسبة للرجال أما النساء فلابد من تواجد ورق خاص بالمحرم الخاص بها كشهادة الزواج وما إلى ذلك.

قم بحجز فنادق قريبة من مكة المكرمة لتستطيع الذهاب إليها بطريقة سهلة وبسيطة دون أي مشقة أو تعب ويمكنك ذلك من خلال موقع بوكينج الذي يوفر لك خصومات هائلة تستطيع الحصول على خصومات بوكينج من خلال موقع كوبون خصم المميز الذي يضم كود خصم للعديد من المتاجر الإلكترونية ومواقع الحجوزات وبالتالي فيمكنك الحجز من اي موقع تريده بخصم هائل.

الأمر الخامس قم بتجهيز ورقة واكتب بها كافة الأشياء الهامة الي ستحتاج إليها في العمرة لكي لا تنسى أي شيء مهم فغالباً ما ينسى الناس أمور هامة كملابس الإحرام وغيرها من الأمور الهامة بسبب سرعة تجهيز الحقائب وعدم الاهتمام بالأمور الهامة التي يجب وضعها أولًا ثم باقي الأشياء لذلك فإن الورقة ستفيدك بشكل كبيرة في تجهيز الحقائب بصورة سريعة مثل ملابس الإحرام ومنتجات العناية بالنظافة الشخصية وسجادة الصلاة والمصحف الشريف والعديد من الأمور الهامة التي يجب توافرها معك اثناء القيام بعمرة.

الأمر السادس يجب عليك تحويل الأموال التي معك إلى عملة الريال السعودي قبل الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأنك ستجد هناك ازدحام شديد على خدمة تحويل الأموال والتي ستأخذ منك وقت كثير لتقوم بتغييرها فمن الأفضل أن تقوم بهذه الخطوة من بلدك التي تقيم بها قبل الذهاب إلى أداء العمرة لتوفير الوقت والجهد المبذول في هذه الخطوة في المملكة السعودية وتقوم بتحويل العملة التي معك إلى عملة الريال السعودي التي يتم التعامل بها في المملكة السعودية.

هذه هي أهم الأمور التي ستحتاج إليها قبل القيام بالعمرة ويمكنك حجز العمرة الان بخصومات هائلة على تذكرة الطيران من خلال موقع بوينج عند استخدام عروض بروكينج المتاحة على موقع كوبون خصم الذي يضم كل جديد خاص بالكوبونات لأنه من المواقع الرائدة في مجال الكوبونات ويضم أكواد خصم للعديد من المتاجر الإلكترونية المختلفة ويمكنك استخدام التطبيق الخاص بهم وتثبيته على هاتفك بمتابعة كافة العروض المتاحة ويمكنك تحميله مجانًا ولن تحتاج إلى دفع أي رسوم عند عملية التحميل وهو متواجد على المتاجر الإلكترونية الشهيرة لنظامي التشغيل الآيفون والأندرويد وتستطيع تحميله ن الروابط التالية:

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