سلطة الأراضي تصدر توضيحاً بشأن عشوائية منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة

أصدرت سلطة الأراضي اليوم الثلاثاء 28/3/2023، بياناً توضيحياً بشأن عشوائية منطقة بئر النعجة شمال قطاع غزة .

وأفادت السلطة في بيان صحفي، أنه تنفيذاً للسياسة الحكومية العامة في تسوية أوضاع العشوائيات السكنية في قطاع غزة وانطلاقاً من حرص سلطة الأراضي على معالجة العشوائيات شرعت مؤخرا ً سلطة الأراضي في تصويب أوضاع مجموعة من المواطنين في عشوائية بئر النعجة، وذلك بناءً على طلب منهم وتم التواصل مع المواطنين في المنطقة وابلاغهم بتفاصيل واجراءات التسوية.

ووفقاً للبيان، فقد أبدى البعض منهم رغبته بالتسوية بحضور بعض الشخصيات الاعتبارية لكنهم لم يلتزمون باستكمال الاجراءات رغم احضارهم سندات إقرار وتعهدات عدلية من كاتب العدل شمال غزة وتسليمهم الأرض من قبل سلطة الأراضي وقيامهم بعملية البناء على هذه الأراضي.

وأكدت سلطة الأراضي على أن الأرض المقام عليها عشوائية بئر النعجة حكومية صرفة متعدى عليها من قبل مجموعة من المواطنين ولا يسمح لأي منهم بأحداث أي تغيرات أو اشغالات على هذه الأراضي إلا بعد تصويب أوضاعهم القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة والاجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي.

كما أكدت سلطة الأراضي على أن التسوية اختيارية وليس اجبارية ومن يرغب بالتسوية عليه التوجه للإدارة العامة لأملاك الحكومة وتقديم طلب حسب الأصول .

أما بخصوص الحالات التي تقدمت بطلب تسوية أوضاعهم حسب النظام على الأراضي المتعدين عليها كونهم متضررين دمرت منازلهم خلال العدوان الاسرائيلي عام 2021 ( معركة سيف القدس ) فإن سلطة الأراضي توضح للرأي العام كافة بأنه تم البدء في تسوية أوضاع أصحاب المنازل المدمرة شريطة قيامهم بدفع ما قيمته (20%) مقسمة على ثلاثة دفعات من ثمن الأرض وهي الدفعة الأولى المقرة حسب النظام على أن يتم تقسيط باقي المبلغ المطلوب على (عشر سنوات) مع تحديد نسبة خصم 40% مما تبقى.

وأكدت سلطة الأراضي على أنه تم الاتفاق مع المتقدمين لتسوية أوضاعهم من الذين دمرت منازلهم ومن باب التسهيل عليهم أن يتم دفع أقساط الدفعة الأولى على ثلاثة مراحل تزامناً مع استلامهم دفعات مبالغ التعويض عن بدل الاعمار من الجهات ذات العلاقة وعليه قاموا بتنظيم سندات الاقرار والتعهدات العدلية.

كما أكدت على أن المواطنين لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه بموجب سند الاقرار والتعهد العدلي رغم استلامهم 90% من المبالغ المالية كبدل تعويض حسب افادة الجهات المختصة .

وبينت سلطة الأراضي على أن أحد المواطنين المدمرة منازلهم لديه أرض مسجلة في الطابو إلا أنه تم التعامل معه استثنائيا والسماح له بالشروع في التسوية والبناء في المكان كونه متضرر .

وشددت سلطة الأراضي على أنها جزء من مكونات هذا الشعب العظيم ووقوفها مع المواطنين حسب ما يخولها به القانون والأنظمة العمول بها من تحديد سعر الأرض مع العلم بأنه لم يتم تحديد السعر النهائي للأرض.