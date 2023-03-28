كم مقدار الزكاة في فلسطين برمضان 2023 - قيمة اخراج الزكاة

كم مقدار وقيمة الزكاة في فلسطين برمضان 2023 ، ويبحث مئات الآلاف من الأشخاص في جميع المحافظات عبر محرك جوجل الشهير من أجل الوصول إلى إجابة كم يبلغ مقدار الزكاة وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري على نشر هذه المقالة التي نوضح من خلالها كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الهام والتي يريد كل شخص معرفة تفاصيله كاملاً.

جاءت هذه المقالة التي نتحدث بها حول كم مقدار الزكاة في فلسطين برمضان 2023 ضمن سلسلة مقالات يعكف عليها فريق الموقع بخصوص المواضيع المتعلقة في شهر رمضان المبارك الذي بدأ في الثالث والعشرين من مارس الجاري ، وعن تفاصيل الموضع كاملة فهو التالي .

كم مقدار الزكاة في فلسطين برمضان 2023

وفي هذه الفقرة ، نتعرف سويا على إجابة التساؤل التي يتمحور حول كم تبلغ مقدار وقيمة الزكان في رمضان 2023 برمضان حيث ، أعلن مفتي القدس والديار المقدسة أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام هي 10 شواكل عن كل شخص، مع الإشارة إلى أن قيمة زكاة الفطر بلغت العام الماضي 9 شواكل .

شروط اخراج الزكاة

قيمة الزكاة في فلسطين 2023

ولقد وضعنا لكم في هذه السطور الشروط العامة لإخراج الزكاة مع قانون تنظيم الزكاة الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني، ۱ - مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة تجب الزكاة على :

أ- كل فلسطيني مسلم يملك داخل فلسطين أو خارجها مالاً تجب فيه الزكاة.

ب- كل مسلم غير فلسطيني يعمل في فلسطين أو يقيم فيها ويملك مالاً في فلسطين تجب فيه الزكاة.

۲ - يعتبر مال الشركاء مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب.

3-يشترط لوجوب الزكاة بموجب أحكام الفقرة

ونواصل معكم في هذه المقالة التي نتحدث بها حول كم مقدار الزكاة في فلسطين برمضان 2023 ،والأن نتعرف سويا على الشروط التالية:

أ- امتلاك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال خلال الحول.

ب- أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول.. ج أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي

د- ألا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة.

4- تلزم جميع الشركات والمصارف والمؤسسات والأشخاص الاعتباريين ومن في حكمهم بدفع الزكاة جبراً لهيئة الزكاة طبقاً للنظام الذي يصدره مجلس الأمناء، ويكون دفع الزكاة للهيئة من الأشخاص الطبيعيين والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية جوازياً (طوعاً).

في ختام هذه المقالة التي شرحنا فيها بشكل كامل حول كم مقدار وقيمة الزكاة في فلسطين برمضان 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .