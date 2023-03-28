ما حكم المضمضة والاستنشاق وهل يفسدان الصوم؟

يبحث الكثير من المتابعين عن العديد من الأحكام المتعلقة بالصوم، والتي يريد المتابعون التثبت منها، وخاصة بحلول شهر رمضان، وهنا نقدم لكم حكم المضمضة واستنشاق الماء، وهل يفسدان الصيام أم لا؟

ونقدم لكم دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، كافة التحديثات والأحكام المتعلقة بالصيام، وبعض التفاصيل المتعلقة به؛ لأنه تكثر خلال رمضان الأسئلة الدينية المتعلقة بالصيام وغيره من العبادات والطاعات.

ورأت دار الإفتاء المصرية، "أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، غير أن على الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" رواه أبو داوود في "السنن".

وأضافت دار الإفتاء: "بالنسبة لتذوق الطعام، فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم".

ولفتت إلى أنه إذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ".. رواه أبو داوود في "السنن".

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