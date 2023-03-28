تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
14° - 12°
الثلاثاء
14° - 13°
الأربعاء
17° - 17°
الخميس
19° - 19°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.67
يورو
3.93
جنيه مصري
0.12
دينار أردني
5.17
جنيه إسترليني
4.5
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
وداع مؤثر لوالدة الشهيد عمير لولح في حضرة خلال تشييع جثمانه في نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:46 م
28 مارس 2023
وداع مؤثر لوالدة الشهيد عمير لولح في حضرة خلال تشييع جثمانه في نابلس
متعلقات
بالصور
نابلس تُشيع الشهيد عمير لولح الذي ارتقى متأثراً بجراحه في 22 فبراير الماضي
11:41 ص
بالفيديو
وداع مؤثر لوالدة الشهيد يوسف شريم الذي اغتالته قوات الاحتلال في مدينة جنين
04:59 م
بالفيديو
شاهد| وداع حزين لوالدة الشهيد سفيان فاخوري لنجلها الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة جبع
09:02 ص
الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد لولح من نابلس وتؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً
12:12 م
عاجل