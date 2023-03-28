بالفيديو وداع مؤثر لوالدة الشهيد عمير لولح في حضرة خلال تشييع جثمانه في نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:46 م
28 مارس 2023
والدة الشهيد عمير.PNG
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وداع مؤثر لوالدة الشهيد عمير لولح في حضرة خلال تشييع جثمانه في نابلس

 

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