ما هي فوائد العصائر الطبيعية في رمضان؟

يعتبر شرب العصائر الطبيعية بعد الإفطار، من الأشياء الهامة التي تعوض الجسم عن السوائل التي فقَدها أثناء الصيام، ويرفع كفاءة جهاز المناعة.

وبحسب العديد من الخبراء في مجال الصحة، يُعد شهر رمضان فرصةً مناسبة لِشرب العصائر الطبيعية أكثر من سائر الأيام، ما يضمن إمداد الجسم باحتياجاته من الفيتامينات والأملاح المعدنية.

وبدورها، نصحت الدكتورة سمر محمود، استشاري التغذية العلاجية، بشرب العصائر الطبيعية بعد الإفطار، بغية تعويض الجسم عن السوائل التي فقَدها أثناء الصيام، وفيما يلي أهم هذه النصائح:

فوائد العصائر الطبيعية في رمضان

- غنية بالفيتامينات والمعادن التي تحمي الصحة.

- تمنح الجسم، بالسكريّات، ونشاطاً وحيوية وقدرةً على استكمال الصيام في اليوم التالي.

- تزوّد المرء بالمواد المضادّة للأكسدة التي تساعد في الوقاية من السرطان.

- تُنظِّف الجسم من السموم المتراكمة وتُسهِّل تخفيض الوزن.

- تتضمّن الفيتامين "سي" الذي يقي الجهاز العصبي.

- تُرطِّب الأمعاء وتحميها من الالتهابات، مع تحسين أداء الجهاز الهضمي.

- تُحصِّن الجسد من الأمراض، لا سيّما خلال ساعات الصيام.