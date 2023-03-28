في الذكرى الـ47 ليوم الأرض...القوى الوطنية تدعو لاعتبار يومي الخميس والجمعة أيام غضب

دعت القوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء 28/3/2023، إلى اعتبار يومي الخميس والجمعة يوم غضب شعبي في وجه الاحتلال والمستوطنين، تزامناً مع الذكرى الـ47 ليوم الأرض.

وطالبت القوى الوطنية عقب اجتماعها الأسبوعي المواطنين إلى المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض وخاصة في الأراضي المحاطة بالمستوطنات والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة".

واعتبرت القوى الوطنية أن مواصلة تصعيد الاحتلال عدوانه وجرائمه ضد شعبنا، لن تكسر إرادة الصمود والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين، وحق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وأشارت إلى أن الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمعتكفين والمرابطين فيه، من أجل إفساح المجال لدخول المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، يندرج في إطار الجرائم التي تستهدف الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، وفي إطار محاولة جر المنطقة إلى حرب دينية، وزعزعة الأوضاع فيها.