لجان المقاومة تنعى الشهيد لولح من نابلس وتدعو لمواصلة الانتفاض ضد العدو

نعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيد عمير لولح الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء 28-3-2023م متأثراً بإصابته برصاص العدو الصهيوني المجرم خلال العدوان على مدينة نابلس جبل النار الذي أسفر عن اغتيال القائدين حسام اسليم ومحمد الجنيدي بتاريخ 22-2-2023م.

وأكدت لجان المقاومة في تصريح لها، أن دماء الشهداء كافة ستظل شاهدة على إجرام العدو وبربريته وستكون وقوداً لانتفاضة شعبنا وثورته المستمرة في وجه العدو الصهيوني.

ودعت اللجان، إلى مواصلة الانتفاض وإشعال المواجهة مع العدو المجرم في كل شبر من أرضنا المباركة حتى اجتثاث هذا السرطان الصهيوني الجاثم على أرضنا.

واستشهد، فجر اليوم الثلاثاء، شاب متأثرًا بجراحه بالغة الخطورة الذي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية في مشفى النجاح، باستشهاد الشاب عمير محمد لولح في العشرينات من العمر متأثرًا بجراحه الذي أصيب بها في فبراير الماضي، أثناء اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة بالمدينة.