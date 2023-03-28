أكبر مشروع بين السعودية ومصر لربط الكهرباء لتبادل  3 آلاف ميغاوات

تستعد مصر لصب القواعد الخرسانية لأبراج نقل الكهرباء لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية مليار و800 مليون دولار بطول 22 ألف كيلو متر دائرى بمدة تنفيذ 52 شهرا ، ليكون أكبر مشروع في التاريخ بينهما

ومن المقرر تبادل 3 آلاف ميغاوات بين البلدين، بعد أن أجرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء تجارب التشغيل على جميع الأبراج والتأكد من نجاحها بنسبة 100% تمهيدا لتركيبها.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى صب القواعد الخرسانية الخاصة بأبراج نقل الكهرباء لمشروع الربط بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميغاوات بين البلدين.

وأوضح المصدر في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، أنه أجريت تجارب التشغيل لجميع الأبراج الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والتي يبلغ عددها ما يقرب من 1300 برج، موكدا أنه تم التأكد من نجاح التجارب بنسبة 100%.

وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن يتم البدء فى تركيب أبراج النقل خلال يونيو المقبل، موضحا أنه جارى البدء فى أعمال الصبة الخرسانية الخاصة بأول محطة محولات بمدينة بدر.

وأشار المصدر إلى أن الجانب السعودي بدأ في تركيب الأبراج الخاصة بخط الرابط على الأراضي السعودية، مشيرا إلى أن طول خط الربط على أرض مصر يبلغ 300 كيلومترا بينما يصل إلى ألف كيلو بالمملكة العربية السعودية.

وتابع المصدر، أن الجدول الزمني للمشروع يتضمن تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسعودية في أكتوبر 2025 بقدرة 1500 ميغاوات، مشيرا إلى أن باقي القدرات ستدخل تباعا إلى أن تصل إلى 3 آلاف ميغاوات للتبادل مع الجانب السعودي، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه الخاصة بالجانب المصري.

وأضاف المصدر إنه تم الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بصب القواعد الخرسانية لوضع أبراج نقل الكهرباء وذلك بالتزامن مع صب الخرسانات الخاصة بالجانب السعودي.