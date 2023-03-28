نصائح هامة للصائم في رمضان...تعرف عليها

شهر رمضان من المواسم الهامة التي من الممكن أن يستغلها الإنسان من خلال الصوم، ويقوم بإنقاص وزنه أوخفض معدل ضغط الدم والكوليسترول، وقد يحصل عكس ذلك، ما يؤدي لزيادة الوزن والمعاناة من مشاكل كالسمنة، فما هي أفضل النصائح في هذا الشهر للصائم؟

نصائح مهمة للصائم

- تعويض نقص السوائل

يجب خلال شهر رمضان شرب كمية كبيرة من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور لتعويض السوائل التي يخسرها الجسم.

تستطيع زيادة مدخول الماء من خلال تناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل تناول البطيخ في وجبة السحور أو تناوله على سبيل التحلية بعد الإفطار، كما تحتوي السلطة الخضراء على كثير من الخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والطماطم.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والكولا لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

- تناول وجبة إفطار صحي:

يُنصح بالإفطار على ثلاث تمرات وهي من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف.

كما ينصح الخبراء بمجال التغذية، تناول كثيراً من الخضروات لتزود جسمك بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة لتزود جسمك بالطاقة والألياف.

يجب تناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي، وتجنب الأطعمة المقلية أو المُصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

- سحور صحي

يجب أن تتضمن هذه الوجبة، التي تُعتبر مثل الفطور الخفيف، خضروات وحصة من الكربوهيدرات مثل لفائف الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات الألبان أو بيض، بالإضافة إلى طبق جانبي من الطحينة أو الأفوكادو.

ينصح بتجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات عقب وجبة الإفطار، ومن الأفضل تناول فاكهة مثلجة تحتوي على الماء للتحلية مثل البطيخ أو الشمام أو أي فاكهة موسمية أخرى مثل الخوخ.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، مثل النقانق، واللحوم المُصنعة والمملحة ومنتجات الأسماك، والزيتون والمخللات، والأطعمة السريعة، والأجبان المالحة، والأنواع المختلفة من المقرمشات الجاهزة، والسلطات، والأطعمة التي تُدهَن، والصلصات.