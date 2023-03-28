امرأة تقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بهجوم مسلح على مدرسة أمريكية

قُتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، جراء إطلاق النار على مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق وسائل اعلام أمريكية، فإن امرأة مسلحة هاجمت مدرسة في مديرة ناشفيل مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، بينما لقيت مصرعها إثر المواجهات مع الشرطة.

وبعد الهجوم المسلح، وصل بلاغ إلى الشرطة في الولاية عن إطلاق النار الجماعي في مدرسة العهد، وهي مدرسة ابتدائية مسيحية خاصة في مدينة ناشفيل، مما إلى تدخل فوري.

وقال دون آرون، ضابط في إدارة شرطة مترو ناشفيل، للصحفيين: إن الطلاب أصيبوا بجروح قاتلة، كما قُتل 3 موظفين بالغين بالرصاص.

وأضاف الضابط: "أن مطلقة النار كانت أنثى مسلحة ببندقيتين من "النوع الهجومي" على الأقل ومسدس"، مشيراً إلى أنها لقت مصرعها على يد الشرطة أثناء المواجهة.

وأفادت إدارة شرطة مترو ناشفيل في تغريدة على "تويتر": "إن ضابطي شرطة من إدارة شرطة مترو ناشفيل دخلا المبنى واتبعا صوت إطلاق النار، اشتبكا مع مطلقة النار في الطابق الثاني وأطلقوا عليها الرصاص".

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تتعرف على مطلقة النار بعد، إلا أنها قالت إنها امرأة كانت تبلغ من العمر 28 عاماً.

وفي الوقت نفسه، لم يتضح بعد ما إذا كانت مطلقة النار على صلة بالمدرسة الابتدائية.

يشار إلى أنه كان هناك 128 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقا لأرشيف العنف المسلح، الذي يُعرف إطلاق النار الجماعي بأنه إطلاق نار على 4 أشخاص على الأقل، باستثناء مُطلق النار.

وفي الوقت نفسه، خسر أكثر من 9800 شخص، من بينهم مئات الأطفال والمراهقين، حياتهم في الهجوم المسلح خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حسبما أفادت البيانات الصادرة على الموقع.

يذكر أن مدرسة العهد تتعامل مع نحو 200 طالب من الروضة حتى الصف السادس، وفقا لموقعها على الإنترنت.