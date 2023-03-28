فوائد تناول الشوربة الدافئة خلال الإفطار برمضان

تعتبر الشوربة، من أهم الأكلات التي يتناولها الصائم في رمضان، حيث تحتوي على الكثير من الفوائد والقيم الغذائية للجسم.

وينصح العديد من أطباء التغذية والمختصين في مجال الصحة، بضرورة إضافة طبق الشوربة لمائدة الإفطار في رمضان، ويفضل أن يكون دافئا لفوائده العظيمة.

بدوره، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الأمراض الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية في مصر، :"إن طبق الحساء الدافئ على مائدة الإفطار الرمضانية مهم جدا للجميع خاصة مرضى الكبد".

وأضاف عز العرب:" إن الوجبة الأولى لأصحاب مشاكل الكبد المختلفة يستحب فيها الإفطار على قليل من التمر بواقع من 3 إلى 5 تمرات ثم الشوربة الدافئة؛ لإعداد الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام".

ومن ناحيتها قالت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر: "إن من يعاني من السمنة المفرطة عليه تضمين مائدة الإفطار طبق الحساء الدافئ".

وأضافت جاد الحق:"إن طبق الشوربة بجانب أصناف الفاكهة والخضراوات المتعددة مهمة للجميع خاصة مرضى السمنة في إفطار رمضان؛ لكونها غنية بالفيتامينات وذات سعرات حرارية قليلة".

من جانبه، اعتبر الدكتور عمرو ناجي، أخصائي التغذية العلاجية في مصر، أن من الضروري أن يبدأ من يعاني مشاكل "ارتجاع المريء" أو حرقة المعدة في رمضان الإفطار على حساء دافئ مثل: شوربة، وطبق سلطة خضراء فقط.

وقال ناجي: "بعد صلاة العشاء يمكنه أن يتناول الوجبة الرئيسية وتشمل البروتين والنشويات، والهدف من هذا التقسيم إعداد المعدة لاستقبال الطعام بعد فترة طويلة من الانقطاع".



