يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في مصر، وهي من الموضوعات الهامة التي تهم شريحة كبيرة من الناس، وخاصة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في مصر، والتغييرات التي تطرأ عليها، تبعاً للتغييرات في الأسواق العالمية، حيث يتباع هذه التغييرات الكثير من المتابعين

وشهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 28-3-2023، ارتفاعا طفيفاً، في تداولاتها في الأسواق المحلية؛ نتيجة للتغييرات على أسعار الدولار في الأسواق العالمية.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، كما يلي:

- سعر الذهب عيار 24: 2320 جنيه

- سعر الذهب عيار 21: 2030 جنيه

- سعر الذهب عيار 18: 1740 جنيه

- سعر الذهب عيار 14: 920 جنيه

- سعر الجنيه الذهب: 16240 جنيه