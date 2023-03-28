استشهاد شاب متأثرًا بجراحه برصاص جيش الاحتلال في نابلس

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، شاب متأثرًا بجراحه بالغة الخطورة الذي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية في مشفى النجاح، باستشهاد الشاب عمير محمد لولح في العشرينات من العمر متأثرًا بجراحه الذي أصيب بها في فبراير الماضي، أثناء اقتحام جيش الاحتلال البلدة القديمة بالمدينة.

وبهذا يرتفع عدد الشهداء برصاص "الجيش الإسرائيلي" منذ بداية عام 2023، إلى 92 شهيدًا بينهم 17 طفلاً، وسيدة، وأسير داخل سجون الاحتلال، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.