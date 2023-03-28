نتنياهو يقدم هدية لـ"ـبن غفير".. ما هي؟

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بموافقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إجراء جديد لصالح ما يسمى بـ"وزير الأمن القومي" ايتمار بن غفير.

وذكر الاعلام العبري، أن نتنياهو سمح لابن غفير بإنشاء قوة تنفيذية - حرس وطني - تتبع لوزارته، وذلك مقابل موافقة الأخير على تأجيل "التشريعات القضائية".

وفي وقت سابق أمس، أعلن نتنياهو، في خطاب متلفز، إرجاء تمرير التشريعات بالقراءتين الثانية والثالثة مؤقتًا على أن يتم تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست".

جاء هذا الإعلان بعد تصاعد وتيرة المتظاهرات من آلاف المستوطنين في القدس وتل بيب وحيفا، لا سيما بعد اقالة نتنياهو وزير الحرب يوآف غالانت بسبب اعتراض الأخير على خطة "الإصلاح القضائي".