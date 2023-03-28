بالفيديو مقاومون يستهدفون بالرصاص حواجز لقوات الاحتلال في جنين وطولكرم والقدس

أطلق مقاومون النار، فجر الثلاثاء، على حواجز عسكرية تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيلي" في مدينة جنين ونابلس شمال الضفة الغربية وفي القدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية، بوقوع اشتباك مسلح في جنين، حيث تم سماع إطلاق نار كثيف تحديدًا في المنطقة الغربية.

وقالت المصادر ذاتها: إن "مقاومين استهدفوا حاجز "سالم العسكري" التابع لجيش الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص".

وفي القدس، أطلق مقامون النار اتجاه حاجز قلنديا، كما تم استهداف قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة بلعا شرق مدينة طولكرم.

وأشارت إلى أن هذين الاستهدافين لم يسفرا عن وقوع إصابات بين صفوف المقاومين الذين تمكنوا من الانسحاب بسلام.

تجدر الإشارة، إلى أن مقاومين من كتائب عدة يستهدفون شبه يوميا حواجز وقوات الاحتلال في جنين ومدن أخرى في الضفة، تسفر أحيانًا عن وقوع إصابات مؤكدة بين صفوف الجنود.