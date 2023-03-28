"الحموضة" أسبابها وكيفية التخلص منها في رمضان

ينزعج بعض الصائمين خلال شهر رمضان المبارك من الحموضة أو حرقة المعدة، وذلك بسب نظام الغذاء المتبع، مثل تناول الطعام الغني بالمواد الدسمة والتوابل الحارة، مما يتطلب من الصائم معرفة دقيقة بحالة جهازه الهضمي، لتفادي المشاكل الصحية.

وتحدث الحموضة عند تدفق حمض المعدة إلى الأنبوب الذي يربط بين الفم والمعدة، ويُسمى "المريء"، وعندما يلامس حمض المعدة الارتجاعي بطانة المريء، فإنه يُسبب إحساسًا حارقًا في الصدر أو الحلق. وتُصيب الحموضة نسبة كبيرة من الناس، وتشمل أعراضه:

رجوع أحماض المعدة إلى الفم. ألم في الصدر. بحة أو التهاب في الحلق. طعم حامض أو مر في الفم. صعوبة في التنفس. ضيق في الحلق. صعوبة في البلع.

وتزداد مشاكل الحموضة خلال شهر رمضان، بسبب التغير الحاصل في نظام ونوع الأكل. بدوره، أشار استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، مهند العقلا، إلى أن الإصابة بالحموضة تزداد بشكل ملحوظ خلال رمضان، مما يتطلب من الصائم اتباع نصائح دقيقة، تشمل:

كسر الصّيام على وجبة خفيفة، مثل التمر أو الماء أو الشوربة الخفيفة تقسيم وجبة الإفطار على دفعتين تجنب الأطعمة الدسمة، مثل المقالي والحلويات تجنب الإكثار من العصائر والمشروبات مع وجبات الطعام

وحثّ العقلا على ضرورة التزام الأشخاص الذين يُعانون من الحموضة، بالتوصيات والنصائح الطبية الدقيقة خلال رمضان، خاصة أن العديد منهم يجدون في الصيام راحة تخفف من مُعاناتهم، بشرط الالتزام بنوعيات وكميات الطعام المحددة.