نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة العشاء و التراويح في المسجد الاقصى المبارك

أدى آلاف المصلين، مساء اليوم الاثنين، صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك، في خامس أيام شهر رمضان المبارك.

وتمكن قرابة 50 ألف مصلٍ من أداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال وعراقيله وإجراءاته في البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله دعنا من منطقة باب حطة بالقدس القديمة.

وأبعدت سلطات الاحتلال اليوم الاثنين، المرابطة الفلسطينية من مدينة أم الفحم المحتلة سماح محاميد عن المسجد الأقصى المبارك مدة أسبوع قابل للتجديد.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت المرابطة محاميد من الداخل المحتل استدعاء للتحقيق معها في مركز تحقيق القشلة الأسبوع الماضي، وأصدرت اليوم قرارا بإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتجديد.

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ومنعت الشبان من الوصول للمسجد ودققت في هوياتهم.

وتتواصل الدعوات للرباط في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه، وأداء صلاة التراويح فيه والإفطار في ساحاته، للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وأكد مختصون على أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا دينية على المسجد الأقصى المبارك، بهدف السيطرة عليه، والرباط والحشد المستمر في باحاته هو السبيل لإفشال مخططاته.