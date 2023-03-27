الهندي للعدو: نذكرك بسيف القدس وغزة ترقب الأحداث لحظة بلحظة

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" سهيل الهندي، مساء اليوم الإثنين27/3/2023م "إن الاحتلال "الإسرائيلي" لا يفهم إلا لغة " البارود والنار"، مؤكداً أن من يريد محو الشعب الفلسطيني من التاريخ "سيُمحى عن وجه الأرض".

ودعا القيادي الهندي خلال وقفة جماهيرية في قطاع غزة رفضاً لاعتداء الاحتلال المتكرر على المسجد الأقصى ودعمًا للقدس والضفة الغربية، أهالي الضفة الغربية والداخل المحتل إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، مشدداً على أن قطاع غزة "سند وعون" يترقب الأحداث لحظة بلحظة.

وحذر الهندي المجتمع الدولي من أن سلوك الاحتلال في المدينة المقدسة سيحول الصراع إلى صراع ديني.

وختم القيادي في حماس كلمته موجهاً رسالة إلى الأسرى في سجون الاحتلال قائلاً:" عهدُنا أن تروا نور الحرية قريبا، والمقاومة وعلى رأسها كتائب القسام إذا وعدت أوفت".