البيت الأبيض: نرحب بإعلان "نتنياهو" تأجيل التشريعات القضائية

رحبت الوِلَايَات المُتَّحِدَة الأَمرِيكِيَّة، مساء اليوم الإثنين27/3/2023م، بقرار رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، تعليق مشروع "الإصلاحات القضائية" مؤقتًا على أن يتم تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست.

وقال البيت الأبيض:" نرحب بإعلان نتنياهو تعليق قانون التعديلات القضائية ونطالب القوى الإسرائيلية بالتوصل لتسوية".

وأضاف:" دعمنا لأمن وديمقراطية إسرائيل صارم ولكن هذا لا يمنعنا من إجراء محادثات صادقة وصريحة".

وفي نفس السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية:" نرحب بإعلان إسرائيل بشأن تأجيل التعديلات القضائية ونعتبره فرصة لمزيد من الوقت للتسوية".

وأضافت:" مستمرون في مراقبة التطورات في إسرائيل عن كثب ونحن على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين ونحث بقوة على التوصل إلى حل وسط لاعتقادنا أن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل ومواطنيها".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن مزاعم تمويل واشنطن للاحتجاجات في إسرائيل اتهامات باطلة ولا أساس لها.

وكان البيت الأبيض قد أعرب في بيان له، أمس الأحد، عن قلقه العميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكّد مجدّدًا الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين27/3/2023م، تعليق مشروع "الإصلاحات القضائية" مؤقتًا على أن يتم تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست.

وقال "نتنياهو" خلال مؤتمر صحفي:" أصغي لطلب تبديد التوتر المتراكم بين المعسكرين في إسرائيل، وهناك أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم شعبنا ويجب الدخول في مفاوضات وبنية حسنة".

وأضاف:" نحن على مسار صدام في المجتمع الإسرائيلي ولن نقبل بحرب أهلية، ونحن على مفترق طرق خطير والأزمة تلزم الجميع بالتصرف بمسؤولية".

وتابع :" قررت تعليق تشريع التغييرات القضائية ونصر على إجراء التعديلات القضائية لكنني قررت تعليق القراءتين القادمتين للقانون، ولدينا أغلبية في الكنيست تجعلنا نناقش التعديلات القضائية".

ورغم اعلان "نتنياهو" تعليق مشروع "الإصلاحات القضائية"، إلا أن المظاهرات المنددة بالقانون وإقالة وزير الحرب يوآف غالانت"، لا تزال مستمرة ومتواصلة في جميع انحاء دولة الاحتلال، يقابلها أيضا مظاهرات داعمة للإصلاح القضائي، فبحسب صحيفة "مكور ريشون"، فإن أكثر من 100 ألف متظاهر يميني داعم للإصلاح القضائي يتظاهرون في القدس، وسط توقعات بتجاوز عدد المتظاهرين ربع مليون.