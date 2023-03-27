إصابة رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طولكرم طعناً على يد مجهول

أصيب رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طولكرم القاضي عماد ثابت، بعدة طعنات من قبل أحد أصحاب السوابق (هويته معروفة) أمام منزله، ما أدى إلى جروح في أنحاء مختلفة من جسده.

واستنكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له، هذه الجريمة الآثمة التي تعرض لها القاضي ثابت.

وقال: "إنه بحسب المعطيات الأولية فإن الجريمة التي تعرض لها رئيس هيئة جنايات طولكرم مرتبطة بعمله القضائي، وبوقائع حدثت في جلسة لمحاكمة المتهم نفسه في وقت سابق".

وطالب المجلس الجهات الأمنية المختصة بسرعة إلقاء القبض على الجاني، وتقديمه للعدالة.

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