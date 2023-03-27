بن غفير يعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية

وافق وزير الأمن "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، مساء اليوم الاثنين، على تأجيل التشريعات القانونية بعد اتفاق مع نتنياهو مقابل تمريرها في الدورة المقبلة للكنيست.

وحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن بن غفير أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو لتأجيل التشريعات القضائية.

وقال بن غفير: "لقد وافقت على تأجيل التشريعات، مقابل التزام من نتنياهو بعرض التشريعات على الكنيست للموافقة عليها خلال الدورة المقبلة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات خلال فترة العطلة".

ويتظاهر عشرات آلاف "الإسرائيليين" في تل أبيب ومدن أخرى ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو احتجاجا على إقالته وزير الدفاع يوآف غالانت.

وأغلق المتظاهرون طرقا رئيسية وتجمع الآلاف أمام منزله الليلة الماضية مطالبين باستقالته، حيث دارت صدامات مع الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ودفعت قوات الأمن بتعزيزات في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات.