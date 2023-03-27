إعلام عبري: إغلاق المكتبات العامة في "تل ابيب" حتى إشعار آخر

أفادت مصادر محلية، اليوم الاثنين، بأن المكتبات العامة في مدينة (تل ابيب) المحتلة أُغلقت حتى إشعار آخر.

وحسب القناة 12 العبرية، فقد تم إغلاق جميع المكتبات العامة في تل أبيب حتى إشعار آخر، بعد انضمام جميع موظفيها إلى الاحتجاجات.

وذكرت القناة، أنه سيتم تأجيل جميع الأنشطة الثقافية المخطط لها.

وكانت الجامعات في الكيان الصهيوني، قد أعلنت أمس، أنها ستغلق حتى إشعار آخر.

وتأتي عمليات الإغلاق، في ظل تصاعد التوتر على الساحة السياسية "الإسرائيلية" واستمرار التظاهرات في المدن الكبرى بالكيان ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطة "الإصلاح القضائي".