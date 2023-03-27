تدهور على صحة الأسير القيادي خضر عدنان

قال القيادي الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال، إن وضعه الصحي في تدهور مستمر، ومنذ الأمس دخل إضرابي عن الطعام مرحلة صعبة.

وقال الشيخ عدنان في رسالة له من داخل السجون: "بدأت أستفرغ كمية من عصارة المعدة، وازدادت الدوخة بشكل مضاعف وعدم التوازن".

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ خضر عدنان فجر الأحد 05/02/2023م الساعة 02:30 ليلًا بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله، وأعلن عن اضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله من منزله، رفضًا لاعتقاله التعسفي.

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.