برنامج رميم الحلقة 5 الخامسة كاملة HD - رابط المشاهدة

رابط مشاهدة برنامج رميم الحلقة 5 الخامسة كاملة HD على قناة ON ، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية يتم عرض هذا البرنامج الديني الذي يعرض على العديد من المواقع الالكترونية وأيضا المنصات الرقمية لا سيما موقع اليوتيوب وفي هذا الاطار يقدم لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي توصلكم بصورة مباشرة إلى مشاهدة برنامج رميم الحلقة 5 ويقدمه الإعلامي المصري مصطفى الحسني وعن متابعة التفاصيل من المعلومات التي تتحدث عنه فهو على النحو التالي:

مشاهدة برنامج رميم الحلقة 5 الخامسة كاملة HD

وبعد هذه المقدمة نضع بين ايديكم رابط مشاهدة برنامج رميم الحلقة 5 الخامسة كاملة HD حيث يترتب عليكم من الآن الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــا ، وهذا البرنامج حاز على تصنيف قوي ما دفعه إلى أن يكون في صدارة البرنامج في هذا الشهر الكريم المبارك .

فكرة برنامج رميم

كما ونواصل معكم في هذه المقالة ، حيث وضعنا لكم ملخص بسيط عن فكرة برنامج رميم وهي على النحو التالي: إذ أنه يأتي بهدف ترميم الشخص وروحه من الانكسارات التي يمر بها في الحياة الاجتماعية ، وفيما يلي مواعيد العرض .

لو بتتكلم عن نفسك دايمًا كلام سلبي أو قابل بعلاقة كلها إهانة.. اعرف إنك مستقل نفسك وممكن ده يكون بسبب التربية اللي اتربتها.. وهنا لازم تعيد ترميم قيمتك الذاتية

شاهد #ضياع_القيمة_الذاتية_بعد_التربية_المهينة الحلقة 4 من برنامج #رميم#مصطفى_حسني#MustafaHosnyhttps://t.co/CChS6ZBgQ3 — Mustafa Hosny (@MustafaHosny) March 26, 2023

مواعيد برنامج رميم 2023

وفي تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية يتم عرض برنامج رميم على قناة اون ON ، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا ، وفيما يلي تردد القناة الذي من خلاله تضبطونه على الرسيفر وبالتالي مشاهدة برنامج رميم الحلقة 4 .

برنامج رميم 2023

وفي هذه الفقرة وضعنا لكم تردد القناة على القمر الصناعي, نايل سات ولقد جاء على النحو الآتي: التردد, 11861 ; معدل الترميز, 27500 ; الاستقطاب, رأسي ; FEC, 5/6 .

وفي ختام هذه المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل مشاهدة برنامج رميم الحلقة 5 الخامسة كاملة HD على قناة ON نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .