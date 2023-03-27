نتنياهو يعتزم تجميد رزمة التعديلات القضائية..!

ذكرت صحيفة يديعوت العبرية، اليوم الاثنين، أنه جرى إبلاغ الإدارة الأمريكية بنية نتنياهو تجميد رزمة التعديلات القضائية.

ويواصل عشرات آلاف "الإسرائيليين" التظاهر في تل أبيب ومدن أخرى ضد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو احتجاجا على إقالته وزير الدفاع يوآف غالانت.

كما أغلق المتظاهرون طرقا رئيسية وتجمع الآلاف أمام منزله الليلة الماضية مطالبين باستقالته، حيث دارت صدامات مع الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ودفعت قوات الأمن بتعزيزات في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات.

وهاجمت أعداد من المحتجين الحواجز الأمنية على الطرق المؤدية إلى منزل نتنياهو في القدس المحتلة، حيث تمكن المحتجون من اختراق بعض حواجز الشرطة وقوات الأمن، مما دعا لتدخل جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الذي نقل نتنياهو وعائلته إلى مكان آمن.