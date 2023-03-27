داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر غدا عبر معبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة، ليوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023.

وأوضحت الداخلية، أن السفر يوم غد هو للحافلة الثانية من كشف المسافرين رقم (2023/12) هنـــــــــــا، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2023/12) هنـــــــــــــا.

وأكدت الوزارة، على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

وطالبت التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت الوزارة، تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كما ودعت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.