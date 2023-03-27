د. حمدونة: الأسيران الشيخ عدنان والقائد دقة في وضع صحي صعب ويجب الإفراج عنهما فوراً

طالب الباحث المختص في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الاثنين 27 مارس 2023، المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسيرين القائد وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، المصاب بمرض السرطان والالتهاب الرئويٍ الحاد والقصور الكلوي والمتواجد في مستشفى "برزلاي" والمعرضة حياته للخطر، وحياة الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة قضاء جنين، والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ51 على التوالي، في ظل استمرار تدهور وضعه الصحيّ رفضاَ لاعتقاله التعسفي، والذى بات في وضع صحى صعب، إذ أصبح لا يقوى على الحركة إلا عبر كرسي متحرك، ويتعرض لضغوطات من إدارة السجون لوقف اضرابه .

كما طالب د. حمدونة، المنظمات الحقوقية والانسانية ومجموعات الضغط الدولية ووسائل الاعلام " المحلية والعربية والدولية بالمطالبة بالإفراج عن الشيخ المضرب خضر عدنان والقائد الأسير المريض وليد دقة ، ودعا لأهمية زيارتهما والاطلاع على أحوالهما والتعرف على معاناتهما ومجريات حياتهما ، وإلزام سلطات الاحتلال بالعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والإنسانية، وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية، وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية، ووقف الاعتقالات التعسفية ، ودعا المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الانسان بالضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة الأسيرين الشيخ خضر عدنان والقائد وليد دقة ، وأهمية القيام بمسئولياتها اتجاه القضايا الانسانية .

وأكد حمدونة، أن تجاهل إدارة السجون لمطلب الحرية للشيخ خضر عدنان المتواجد فيما تسمى (بعيادة سجن الرملة)، في ظل تدهور وضعه الصحي، والسكوت على سياسة الاهمال الطبي بحق الاسير وليد دقة و600 أسير مريض سيضاعف من قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، ودعا لإنقاذ حياتهما قبل فوات الأوان.