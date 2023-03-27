27 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووقع 27 عملاً مقاوماً، منها 8 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوتين ناسفتين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، إلقاء 4 زجاجات حارقة، إلى جانب 4 عمليات تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبتين للمستوطن، واندلاع مواجهات في 7 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات في الرام والمسجد الأقصى في القدس، وسنجل والمغير في رام الله، وفي كفر قليل ودير شرف وحوارة ومادما بنابلس، وقلقيلية وبين لحم والخليل.

وتصاعدت العمليات النوعية للمقاومة في الضفة الغربية، ففي نابلس شهدت إطلاق النار على قوات الاحتلال في حاجز حوارة ومفترق صرة، وإلقاء عبوات ناسفة في دير شرف، وتحطيم مركبة مستوطن في حوارة وإلقاء زجاجات حارقة على مركبات المستوطنين في مادما.