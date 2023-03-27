بالأسماء: الفائزون في مسابقة القدس القرآنية الثالثة

أعلنت جمعية اقرأ الخيرية_ الإدارة العامة للقرآن الكريم وعلومه، عن أسماء الفائزين والفائزات في المراكز العشرة الأولى بمسابقة القدس القرآنية الثالثة لحفظ القرآن الكريم وأجزاء منه في عدة فروع وأقسام في جميع محافظات قطاع غزة، موضحةً أن عدد المشاركين في التصفيات الأولى للمسابقة أكثر من 350 طالب وطالبة، وتقدم إلى التصفيات النهائية أكثر من 130 طالب وطالبة.

وباركت للفائزين والفائزات ولذويهم ومحفظيهم ولكل من قدم وساهم في خدمة القرآن الكريم وأهله ، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد التكريم في موعد لاحقاً إن شاء الله تعالى.

















