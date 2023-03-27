قررت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين 27 مارس 2023، وقف حركة إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون"، بسبب اتساع رقعة الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وأفادت مصادر عبرية، بتوقف فوري وتام لحركة إقلاع الطائرات من مطار "بن غوريون" في ظل اشتداد الاحتجاجات الرافضة لخطة اضعاف القضاء في كيان الاحتلال "الإسرائيلي".

وفي سياق متصل، قررت الجامعات في الكيان "الإسرائيلي" مساء أمس الأحد تعليق الدراسة اعتبارًا من يوم اليوم الاثنين.

وحسب القناة 12 العبرية، فإن الجامعات "الإسرائيلية" ستعلّق الدراسة اعتبارًا من اليوم حتى إشعار آخر.

واتسعت نطاق التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لخطة إضعاف القضاء في كيان الاحتلال، وذلك بالتزامن مع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.