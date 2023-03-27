بن غفير يقف خلف تأجيل خطاب نتنياهو ...فبماذا هدد ؟

أجل رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو خطابه الذي كان سيلقيه صباح اليوم ليعلن خلاله عن تعليق التشريعات التي تدفعها حكومته لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بعد المظاهرات الصاخبة الليلة الماضية .

مصادر إعلامية بينت أن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي يقف خلف تأجيل الخطاب ، وخاصة بعد تهديداته بإسقاط الحكومة في حال تعليق تشريعات الخطة القضائية.

قياديون في حزب الليكود ، توقعوا أن يعلن نتنياهو، خلال "خطابه" عن تعليق التشريعات التي تدفعها حكومته لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بعد المظاهرات الصاخبة الليلة الماضية والتي استمرت حتى الفجر، في أعقاب إقالة وزير الأمن، يوآف غالانت، لكن نتنياهو عاد لتأجيل موعد خطابه بعد مداولات مع رؤساء أحزاب الائتلاف قبيل إلقاء خطابه.

وفرقت الشرطة الإسرائيلية جميع المظاهرات ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، قبيل فجر اليوم الإثنين، وفتحت الشوارع التي أغلقها المتظاهرون خلال الليلة الماضية. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في إسرائيل" و"تحث بشدة الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن". ويتوقع أن يلقي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "خطابا للأمة" صباح اليوم.