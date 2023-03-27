الولايات المتحدة قلقة لما يحدث في "إسرائيل" وتدعو لإيجاد تسوية في أقرب وقت

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في إسرائيل بعد إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير الحرب يوآف غالانت، بعدما طالب الأخير بتجميد لآلية تعديل النظام القضائي.

المتحدث في البيت الأبيض قال: "نشعر بقلق عميق حيال التطورات الجارية في إسرائيل وتداعياتها على الجيش"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحث على ضرورة إيجاد تسوية في أقرب وقت ممكن".

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد دعوته إلى وقف الإصلاح القضائي المقترح الذي أثار انقسامات واحتجاجات على مستوى البلاد.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وتشهد إسرائيل تظاهرات ضخمة مستمرة ضد خطة نتنياهو التي يصفها بالإصلاحية والتي يعتبرها معارضون انقلابا وإضعافا للقضاء.