في تحد للاحتجاجات...لجنة الدستور تعرض قانون تغيير اختيار القضاة للتصويت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:57 ص
27 مارس 2023
الكنيست
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كشف موقع والا العبري اليوم الاثنين 27/3/2023، أن لجنة الدستور "الإسرائيلية" توافق على عرض قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة

وبين موقع والا أن القانون سيسمح للائتلاف بالسيطرة الكاملة على تعيين قاضيين في المحكمة العليا.

ويأتي قرار لجنة الدستور في تحدي واضح للاحتجاجات الكبيرة التي خرجت الليلة الماضية وخلال الأيام الماضية ضد تعديلات القضاء، حيث شهدت "إسرائيل"  يوم أمس صدامات هي الأعنف من نوعها بين المستوطنين وشرطة الاحتلال على ضوء قرار نتنياهو إقالة وزير الحرب غالانت من منصبه.

 

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