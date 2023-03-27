مجموعات المتطرفين تقتحم باحات الأقصى وسط حماية "أمنية" مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين 27 مارس 2023، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن أعداداً كبيرة من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في ساعات الصباح الأولى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا "طقوساً تلمودية" عند الأبواب وفي الساحات.

وعززت قوات الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الداخلين إلى المسجد

وقامت قوات الاحتلال بالتضييق على الشبان وعرقلتهم في طريقهم لصلاة الفجر في المسجد الأقصى، بعد أن تم إفراغه من المعتكفين ليلاً.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، فجر اليوم الاثنين 27 مارس 2023 باحات المسجد الأقصى والمسجد القبلي، ونفذت اعتداءات عنيفة على المصلين بقوة السلاح.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات المقتحمة أخرجت المعتكفين من ساحات الأقصى والقبلي بقوة السلاح عبر باب السلسلة.