تحسبا لتظاهرة مليونية...شرطة الاحتلال تٌغلق محيط الكنيست

أغلقت شرطة الاحتلال صباح اليوم الاثنين 27/3/2023 ، الطرق حول مبنى الكنيست في القدس المحتلة ، استعداداً لمسيرة مليونيه.

شرطة الاحتلال تسعى لإغلاق المنطقة على ضوء الدعوات التي اطلقتها مجموعات المستوطنين لتنظيم تظاهرة مليونية ضد حكومة نتنياهو اليوم امام مبنى الكنيست.

ويشار إلى أن المستوطنين دعوا يوم أمس لتنظيم تظاهرة مليونية اليوم الاثنين قرب الكنيست احتجاجا على نتنياهو والتعديلات القضائية وللمطالبة بوقفها واستقالة نتنياهو.

ويشار إلى أن "إسرائيل" شهدت يوم أمس صدامات هي الأعنف من نوعها بين المستوطنين وشرطة الاحتلال على ضوء قرار نتنياهو إقالة وزير الحرب غالانت من منصبه.