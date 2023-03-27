كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين اليوم الاثنين 27 مارس 2023، سقطاً خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي غير محدد باتجاه بحر اليابان يوم الاثنين، وفق وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

هذا، وأصدر خفر السواحل الياباني، تحذيرين يوم الاثنين يشيران إلى أن بيونغ يانغ نفذت عمليتي إطلاق الفاصل بينهما 10 دقائق.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء نقلاً عن مصادر حكومية يوم الاثنين، أن الصاروخ الأول سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وكثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.