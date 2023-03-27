نجمة داوود الحمراء "الإسرائيلية" تعلن رفع درجة الاستنفار في نقاط الاحتجاج

أعلنت ما تسمى بنجمة داوود الحمراء "الإسرائيلية"، اليوم الاحد، رفع درجة الاستنفار الى اعلى درجة على خلفية الاحتجاجات في انحاء الكيان الصهيوني.

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، فإن "نجمة داوود الحمراء" رفعت حالة الاستنفار في نقاط الاحتجاج.

ووقع حادث تصادم عنيف بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

وتمكن عدد كبير من المستوطنين المتظاهرين من اجتياز القواطع الحديدية في الشارع المؤدي لمنزل نتنياهو، فيما تظاهر الآلاف في (تل ابيب) وأحياء أخرى، رفضًا لما اسموه بـ"الانقلاب القضائي".

وذكرت قناة كان العبرية: إن المتظاهرين اخترقوا حواجز الشرطة "الإسرائيلية" متوجهين نحو منزل نتنياهو في القدس.

وأقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الحرب يوآف غالانت، على خلفية اعتراض الأخير "للتغيرات القضائية".

كما وتظاهر الآلاف من المستوطنين على جسر "يتسحاق نڤون" في شارع يهوديت (تل أبيب).