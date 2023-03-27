الوحدة "730" تُخلي عائلة نتنياهو لمقر "الشاباك" بالقدس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 26-3-2023، أنّ وحدة الأمن المعروفة باسم "730" أخلت عائلة رئيس الحكومة "الاسرائيلية" بنيامين نتنياهو إلى مقر "الشاباك" في القدس بعد أن اقتحم المتظاهرون الحواجز حول منزله.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أنّ "أمن "إسرائيل" أصبح في خطر واضح وفوري وعلى كل قادة المنظومة الأمنية قول ذلك بصوت عالٍ"، مضيفةً أنّ "فوضى عارمة قرب منزل نتنياهو والأوضاع على ما يبدو خرجت عن السيطرة".

ومن جانبها، استخدمت الشرطة الصهيونية مدافع المياه لإبعاد المتظاهرين الذين اخترقوا الحواجز قرب منزل نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.