مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس الحلقة 5 الخامسة الجديدة كاملة 2023 على اليوتيوب ، وفي تمام السادسة والربع بتوقيت الامارات يتم عرض هذه الحلقة فيما يستعد ما يقارب المليون شخص من دول عربية عدة من أجل مشاهدة الحالة الإنسانية التي يعرضها هذا البرنامج من المقدم غيث حيث يعرض على قناة ام بي سي وأبو ظبي بث مباشر بتوقيت الخامسة والربع بتوقيت جمهورية مصر العربية .

وتأتي هذه المقالة التي حرصنا فيها على نشر تفاصيل مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الجزء 6 الحلقة 5 الخامسة في رمضان 2023 ضمن سلسلة مقالات نعكف عليها بشكل دوري ونضع فيها معظم البرنامج الرمضانية والتي يبحث عنها الجمهور العربي وفيما يلي بالسطور التي تلي هذه المقدمة التفاصيل الكاملة وهي من اعداد فريق فلسطين اليوم الاخباري .

مشاهدة برنامج قلبي اطمأن الجزء السادس الحلقة 5 الخامسة

ونواصل معكم تقديم المعومات والتفاصيل الخاصة ببرنامج قلبي اطمأن الحلقة 5 الخامسة الموسم السادس بث مباشر، على الرغم من شهرة "غيث الإماراتي" الواسعة على مستوى الوطن العربي إلا إنه وعلى مدار ستة مواسم كاملة يُغطي وجهه أثناء تقديم المساعدات للمحتاجين، فلا أحد يعرف شخصيته الحقيقة حتى اللحظة، ومن المقرر أن يبدأ اليوم بث الحلقة الأولى من الموسم السادس من برنامج قلبي اطمأن على قنوات MBC وكذلك على منصة يوتيوب الخاصة بالبرنامج، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الحلقة 5 الخامسة من برنامج قلبي اطمأن اليوم رمضان 2023 ، المشاهدة هنـــــــــــــــــا .

مشاهدة برنامج قلبي اطمأن الموسم 6 الحلقة 5



برنامج قلبي اطمأن الجزء السادس الحلقة 5

رابط مشاهدة قلبي اطمأن الجزء السادس الحلقة 5 الخامسة ، تُعرض الحلقة الأولى من البرنامج الشهير قلبي اطمأن على قناة ام بي سي وعلى منصة يوتيوب، اليوم الخميس 23 مارس 2023، الموافق 1 رمضان 1444 هجري، وعلى مدار أيام شهر رمضان المبارك سواء 29- 30 يوماً، إذ يبث في تمام الساعة 18:15 بتوقيت الامارات، وفي تمام الساعة 17:15 بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 16:15 بتوقيت مصر وفلسطين.

مشاهدة برنامج اطمأن قلبي الموسم السادس الحلقة 5 على يوتيوب

برنامج اطمأن قلبي الموسم السادس الحلقة 5 على يوتيوب، برنامج اطمأن قلبي ينطلق في مواسمه الخمسة حقق ردات فعل ايجابية واسعة على مواقع التوالي الاجتماعي المختلفة، إذ إن العمل الذي يقدمه الامارات غيث يشع طاقة من الأمل في أن الدنيا مازالت بخير، ويفتح باب الأمل للكثير في إصلاح أحوالهم من حيث لا يحتسبون، رابط مشاهدة برنامج قلبي اطمأن غيث الموسم السادس الحلقة 5 مباشر.