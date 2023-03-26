موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 5 الخامسة في رمضان 2023 على قناة cbc ، وفي هذه الاثناء التي يقدمها لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري ستتعرفون بشكل مفصل وكامل عن جميع المعلومات التي تتحدث عن إجابة متى موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 5 وهم من ابطال وليد فواز وجيهان خليل، وحمزة العيلى وأحمد الرافعي وسلمى أبو ضيف وحاز هذا المسلسل التاريخي والديني والذي تبثه العديد من القنوات المصرية في هذا المبارك على ثقة واعجاب المشاهدين نظرًا لقوة احداثه الجذابة والمشوقة وتعد هذه المقالة التي حرصنا على نشرها اليوم ضمن الجهود التي نقدمها يوميا في نشر المسلسلات الرمضانية الهادفة وهي تاريخية كما هو الحال هنا .

موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 5 الخامسة في رمضان 2023

وعن الإجابة عن هذا التساؤل حول موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 5 الخامسة وهو يعرض في أول أيام شهر رمضان المبارك 23-3-2023 كما ويعرض في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وعن باقي التفاصيل فقد جاءت التالي :

قصة مسلسل رسالة للأمام

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى قصة مسلسل رسالة للأمام وهو على النحو التالي : وهو يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر وتأثره بالحضارة المصرية والتي امتدت حتى يومنا ، وعن أسماء مواعيد عرضه واسماء ابطاله فهو في الفقرات التي هذه الفقرة .

أبطال مسلسل رسالة للأمام

كما وضعنا لكم أسماء ابطال مسلسل رسالة للأمام حيث مثل فيه نخبة من الفنانين وهو من بطولة خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي وخالد أنور، ووليد فواز وجيهان خليل، وحمزة العيلى وأحمد الرافعي وسلمى أبو ضيف.

كما ونضيف لكم أسماء فنانين شاركوا في تمثيله ، ومثل فيه نخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش و هافال حمدي ، وهو من تأليف المؤلف محمد هشام عبية، ومن إخراج السوري ليث حجو .

مسلسل رسالة للأمام الحلقة 5

مسلسل رسالة للأمام القنوات الناقلة

وعلى قناة سي بي سي cbc ينعرض مسلسل رسالة للأمام في هذا الشهر الكريم وفيما يلي ترددها وهو التالي : على القمر الصناعي النايل سات ، التردد: 11785 ; الاستقطاب: الرأسي ; القمر الصناعي: نايل سات ; الاتجاه: 5/6 ; معامل تصحيح الخطأ: 27500. وبات الان بين ايديكم الإشارة وكل ما عليكم هو ضبطته على الرسيفر .

عدد حلقات مسلسل رسالة للأمام

30 حلقة ، هي عدد حلقات مسلسل رسالة للأمام ، ويعرض بواقع حلقة كل يوم على القناة أعلاه .

وفي ختام مقالاتنا التي حرصنا على شرحها وافادتكم بكافة المعلومات حول موعد عرض مسلسل رسالة للأمام الحلقة 5 الخامسة في رمضان 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم