جيش الاحتلال يعزز عمليات التفتيش والمراقبة في نابلس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تعزيز عمليات التفتيش من وإلى والمراقبة الأمنية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن " قائد القيادة الوسطى أجرى تقييما للوضع الأمني في موقع عملية حوارة، وأوعز بزيادة النشاط الأمني ​​في شمال الضفة".

كما تقرر تعزيز حماية نقاط القوات في حوارة ووضع وسائل مراقبة إضافية، وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال.

يشار إلى أن مقاوم فلسطيني نفذ، أمس السبت، عملية إطلاق نار أسفر عن إصابة جنديين من جيش الاحتلال بحالة خطرة ومتوسطة، فيما انسحب المنفذ من المكان بسلام.