الاحتلال يغلق عدة طرق ومداخل فرعية بحوارة جنوب نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد 26-3-2023، عدة طرق ومداخل فرعية في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال أغلقت ستة مداخل وطرق فرعية أخرى في البلدة، تصل بين البلدة وعدد من القرى والبلدات المحيطة بها.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن المداخل المغلقة هي: مدخل مدرسة عقاب مفضي، أودلا، الوجبة السريعة، مطعم شمس، شارع الداخلية، ومدخل عينبوس.

وكانت وقعت مساء أمس السبت عملية إطلاق نار على طريق حوارة الرئيسي، وأسفرت عن إصابة 3 جنود صهاية بحالة بين الخطيرة والمتوسطة.