هل يشارك "ديمبلي " أمام ريال مدريد في الكلاسيكو؟

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأحد26/3/2023م، أن ديمبلي رغم مواصلته رحلة التعافي إلا أن مشاركته في الكلاسيكو معقدة.

وقالت الصحيفة:" على الرغم من تقدم ديمبلي في رحلة التعافي إلا أن مشاركته في الكلاسيكو معقدة، وفي انتظار التطور البدني لاتخاذ القرار النهائي".

ولفتت الصحيفة الاسبانية إلى أن عثمان عمل في صالة الألعاب الرياضية، وقام بالجري على أرض الملعب، في إشارة إلى أن تعافيه في المسار الصحيح، رغم قرار تشافي إراحة اللاعبين من التدريبات.

وغاب ديمبلي صاحب الـ25 عامًا عن 11 مباراة حتى الآن، ويسعى ليكون جاهزا في المرحلة الأخيرة من الموسم.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، علما بأن البرسا حقق الانتصار في لقاء الذهاب (1-0) في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".



