وفد من مؤسسات الأسرى يلتقي مسؤولة فريق الحماية بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة

إلتقى ظهر اليوم وفد يمثل المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، السيدة "نتاليا ويلز" مسؤولة فريق الحماية، مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بقطاع غزة، بحضور أ.فايز الاقرع مستشار مدير اللجنة الدولية لصليب الاحمر بقطاع غزة.

وضم الوفد كلا من ياسر مزهر، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية، عبد الله قنديل، مدير جمعية واعد، عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات في هيئة شؤون الأسرى.

وعرض الوفد الحالة الصحية المتدهورة للأسير المريض، القائد والمفكر، وليد دقة، المعتقل منذ اكثر من 37 عاما ويعاني من مرض السرطان.

وطالب الوفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتحمل مسؤولياتها وتشكيل طاقم طبي متخصص لزيارته والتحرك العاجل لانقاذ حياته، قبل فوات الأوان.

كما استعرض الوفد حالة المعتقل خضر عدنان، المضرب عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي.

وفي الختام دعا الوفد السيدة "نتاليا ويلز" بضرورة حث مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الاحمر على ضرورة تغيير سياستهم في التعامل مع قضايا المعتقلين واطلاع الرأي العام على ما يقومون به من دور منوط بهم من أجل حمايتهم بشكل عام، و انقاذ حياة الاسير المريض وليد دقة و الشيخ خضر عدنان بشكل خاص.