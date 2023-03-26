القططي: الجهاد الاسلامي يؤمن بأن الكتابة بالقلم تساوي الضغط على زناد البندقية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. وليد القططي، أن "الجهاد" تؤمن أن الكتابة بالقلم تساوي الضغط على زناد البندقية، والقراءة من الكتاب تعادل إشعال فتيل الصاروخ، والارتقاء بالدراسة كالارتقاء بالشهادة.

جاء ذلك خلال احتفال تكريم الطالبات المتفوقات الذي نظمته الرابطة الإسلامية ظهر اليوم في جامعة الأقصى بغزة.

وقال د. القططي: "في هذا المقام، ونحن نحتفل بتكريم ثلة من المتفوقات، نحتفل من خلالهن بتكريم الهيئات التدريسية، وذويهن على ما قدموه من جهدٌ وعطاء".

وشدد على أن تكريم المتفوقات اليوم، هو تكريم للقيم والصفات التي قادتهن إلى التفوق والإبداع والتميز، هذه القيم التي تبني الحضارة وتشيد القوة للأمتين العربية والإسلامية برسالتها الحضارية.

وأضاف د. القططي "الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم يستحق هذا التكريم، واعتزازاً بهذه القيم تقوم حركة الجهاد الإسلامي بواسطة الرابطة الإسلامية بتكريم الطلبة المتفوقين".

وختم د. القططي "تحية ملؤها النجاح والتفوق والإبداع للطالبات الماجدات، آملين في التحرر والاستقلال وبناء مستقبل وطننا فلسطين، ونحن نسير على درب الشهداء القادة والمقاومين الأبطال".