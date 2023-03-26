الدفاع المدني لـ"فلسطين اليوم": سخانات الغاز "قنبلة موقوتة في حمامات المنازل بغزة...والسبب!

كشف المتحدث الإعلامي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، صباح اليوم الأحد 26 مارس 2023، عن سبب الدعوة الموجهة للمواطنين بتجنب تركيب جهاز سخان المياه الذي يعمل على الغاز داخل الحمامات المغلقة، خاصة صغيرة المساحة.

وأوضح الرائد بصل في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ سخان المياه الذي يعمل على الغاز يعد بمثابة قنبلة موقوتة في المنزل في حال تركيبه في مكان مُغلق، مشيراً إلى أن تسريب الغاز منه قد يؤدي إلى انفجار ضخم في المنزل لأن الغاز شديد الاشتغال، ويؤدي لاحتمالية حدوث حالات إصابات أو وفاة.

وأشار إلى أن تركيب سخان "الغاز" في مساحة صغيرة مغلقة في المنزل "الحمام" وبطريقة خاطئة، يؤدي إلى تسريب للغاز في المكان وتقليص الأوكسجين وإصابة الشخص المتواجد فيه بالاختناق، وقد يؤدي إلى وفاة الشخص أيضاً، مشدداً على خطورة وجود سخان الغاز داخل "الحمام" في المنزل.

واستدرك: "لا نمنع استخدام سخان المياه الذي يعمل على الغاز، لكن خطورته تكمن في تركيبه داخل (الحمام)، لما قد يشكل خطورة على الشخص عند "الاستحمام" ويؤدي إلى اختناقه ووفاته، كما يمكن أن يؤدي تسري الغاز إلى عواقب أخرى قد لا تحمد عقباها".

وبيّن أن الدفاع المدني سجّل نحو 3 حالات وفاة اختناقاً بالغاز المتسرب من تلك السخانات إضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق، داعياً إلى تركيبه خارج الحمام أو المنزل، وبطريقة جيدة ومحكمة حتى لا يتم تسريب الغاز التي قد تُسبب الانفجار أو اختناق الشخص.

ونهى الرائد بصل المواطنين من تفحص تسريب الغاز بشعلة النيران "القدّاحة" كما يفعل البعض، لأنها قد تسبب حريقًا كبيراً لأنه شديد وسريع الاشتعال، بل يجب فحص في حالة الشك بالصابون وهي طريقة آمنة جداً لذلك، مشيراً إلى أن الحوادث من ذلك النوع تزيد في فصل الشتاء نظراً لإحكام اغلاق نوافذ البيت.

وأشار إلى أن تسريب الغاز في "الحمام" إلى اختناق الشخص، وبالتالي تُحدث عنده حالة ارتخاء للأعصاب تدفعه إلى عدم المقاومة، تؤدي إلى الاغماء وبعدها الوفاة نتيجة نقص الأوكسجين.