الجهاد الإسلامي: إحراق منزل في سنجل جريمة جديدة تضاف لسجل إرهاب المستوطنين

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 26/3/2023، أن إحراق منزل الفلسطيني أحمد ماهر عواشرة في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله بالضفة المحتلة، على أيدي قطعان المستوطنين الليلة الماضية.

وحملت الحركة عبر المتحدث الإعلامي طارق عز الدين، تعقيباً على جريمة حرق المستوطنين أحد المنازل في رام الله، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإجرامية التي تأخذ غطاءها من وزرائها الصهاينة.

وشددت الحركة، على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تهدف إلى إرهاب وترويع المواطنين العزل للنيل من أبناء شعبنا ومن صموده وترحيله عن أرضه ستبوء بالفشل، لأن شعبنا متمسك بحقه وبأرضه حتى دحر الاحتلال.

ودعت الحركة، إلى رص الصفوف وتعزيز روح المقاومة والتصدي لقوات الاحتلال وإرهاب قطعان المستوطنين الذين يعيثون فساداً في أرضنا المحتلة.