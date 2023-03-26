زراعة غزة : الرسوم الأخيرة على المنتجات الواردة للقطاع لإتمام الفحوصات

أوضح م. أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة اليوم الأحد 26/3/2023 ، أن فرض رسوم على فحص المنتجات الواردة لقطاع غزة يأتي في إطار حرص الوزارة على سلامة المنتج الذي يقدم لأبناء شعبنا ، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على أن تكون أسواق قطاع غزة، خالية من أي منتجات مرضية، وغير مطابقة لمواصفات الصحة العامة.

وقال " كان لازماً على الوزارة أن تدفع باتجاه تحقيق فحص كامل للشحنات الواردة من خارج قطاع غزة.

وبين البسيوني خلال تصريحات لصوت الاقصى ان الوزارة سابقاً كانت قد فرضت رسوم حوالي 50 شيكلاً لكل طن من السلع وهو ما اعترض عليه بعض التُجّار معتبراً ان ما جرى بعض التفاهمات في الآونة الأخيرة، أفضت بمساهمة الحكومة والوزارة بنسبة 70% من رسوم الفحص و30% يتحملها التاجر.

وأكد أن الرسوم لم يكن هدف الوزارة كما أُشيع في بعض وسائل الإعلام، فرض ضرائب وجباية ، بينما كان الهدف واضح هو إتمام الفحوصات بالآلية التي تُرضي جميع التُجّار حفاظا على سلامة المواطنين.