موعد آذان المغرب في فلسطين اليوم الرابع شهر رمضان 2023-موعد افطار اليوم الرابع، يبحث الكثيرون عن موعد آذان المغرب في فلسطين اليوم الرابع شهر رمضان 2023، لمعرفة موعد الافطار وصلاة المغرب في اليوم الرابع للشهر الفضيل الذي يصادف الأحد 26/3/2023، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد آذان المغرب في فلسطين اليوم الرابع شهر رمضان 2023-موعد افطار اليوم الرابع.

موعد آذان المغرب في فلسطين اليوم الرابع شهر رمضان 2023

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في فلسطين، فإنه في أول أيام الشهر الفضيل، آذان الفجر الأول يكون الساعة 3.13 صباحا والثاني 4.13، بينما الظهر 11.49 صباحا، والعصر 3.17، والمغرب 5.59، في حين آذان صلاة العشاء 7.14 مساء.

أما ثاني أيام رمضان، يكون اذان الفجر الأول الساعة 3.12 صباحا حيث ينشغل الفلسطينيون في هذا التوقيت بتناول وجبة السحور عادة، قبل الآذان الثاني الساعة 4.12 يليه صلاة الفجر، ثم الشروق عند 5.41، الظهر 11.49 والعصر 3.17 والمغرب 6.00 والعشاء 7.15.

موعد افطار اليوم الرابع في شهر رمضان المبارك 2023

وفي ثالث أيام رمضان، يكون موعد اذان الفجر الأول الساعة 03.11 صباحا والثاني 4.11، أما الشروق 5.39 صباحًا، والظهر 11.48 والعصر 3.17، والمغرب 6.00 والعشاء 7.16، إذ يتوالى زيادة عدد ساعات الصيام يوما بعد الآخر.

وفي اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك سيؤذن لأذان المغرب عند الساعة السادسة ودقيقة مساءً.

موعد آذان المغرب في اليوم الرابع لشهر رمضان 2023 في فلسطين

ومن المحتمل أن يشهد شهر رمضان 5 أيام جمعة وفق إمساكية رمضان 2023 في فلسطين، إذ يبدأ الشهر الفضيل الخميس فيما ينتهي الجمعة لكن يسبق ذلك تحري هلال شهر شوال قبيل الإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر السعيد.

وباتت الأجواء رائعة في الشوارع والأماكن العامة والبيوت الفلسطينية بجميع محافظات قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث استعد الفلسطينيون للشهر الفضيل بشكل جيد على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.





امساكية رمضان 2023 في فلسطين

وكان مفتي القدس والديار الفلسطينية قد أعلن أمس عن عدم ثبوت هلال شهر رمضان بالتالي الأربعاء كان المتمم لشهر شوال، فيما الخميس أول أيام الشهر الفضيل، حيث من المقرر أن يبدأ الصيام في فلسطين اعتبارا من الساعات القادمة.

امساكية رمضان 2023 في فلسطين نشرها العديد من الدعاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما فيهم الداعية مصطفى القيشاوي، حيث تتضمن مواقيت صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الذي يليه صلاة التراويح في المساجد.